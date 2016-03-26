Столичные фонтаны заработают с 1 мая

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, речь идет о фонтанах «Основатели Киева», «Водяной шар», «Каскадный», который находится на Майдане Незалежности, фонтан «Крещатик» на улице Крещатик, 25, а также фонтан, который расположен на улице Большая Васильковская, 119/121.

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«Наконец, в Киеве заработают фонтаны. Они будут работать вплоть до конца сентября. В прошлом году их включали только на праздники. В прошлом году город не выделял достаточно средств на электроэнергию, на поддержание работы фонтанов в течение всего весенне-летнего периода. К тому же, работающие фонтаны в центре столицы были бы неуместны после такого короткого промежутка времени после трагических событий, которые произошли в непосредственной близости от них», – сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, специалисты КП «Специализированное управление противооползневых подземных работ» начали укрепление опорной стены возле фонтана по адресу: улица Крещатик, 25, для того, чтобы предотвратить аварийные ситуации, и чтобы этот фонтан также с 1 мая работал для киевлян.

«Фонтан «Крещатик» исправный, но для того, чтобы его запустить в работу, необходимо принять превентивные меры – укрепить стену, чтобы обезопасить киевлян, которые в жару будут отдыхать возле этого фонтана, от аварийных ситуаций», – подчеркнул Пантелеев.