Киевские власти опубликовали список МАФов, подлежащих демонтажу

Список опубликован на сайте департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА.

"Публикую список на демонтаж МАФов по всем 10 районам Киева. Можете ознакомиться со всем перечнем теперь онлайн (фото, адрес). Так же надеюсь, что собственники начнут сами демонтировать свои незаконные конструкции, если же нет, то пусть не удивляются решительности департамента", - написал на своей странице в Facebook глава департамента Дмитрий Белоцерковец.

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Ранее сообщалось, что предприниматели, которые получат разрешения на размещения МАФов в Киеве, должны будут в течение полугода привести свои киоски в соответствие двум утвержденным образцам.