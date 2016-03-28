В КГГА подчеркнули необходимость утверждения антикоррупционной программы для столицы

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Антикоррупционного совета.

"У нас сегодня важная задача – окончательно утвердить рамочную антикоррупционную программу для Киева, после чего я передам ее на утверждение в Киевсовет. Я прошу Владимира Прокопива обеспечить максимально быстрое прохождение ее в Киевсовете, чтобы не повторялась ситуация, которая создалась вокруг положения о процедуре конкурсного отбора директоров коммунальных предприятий. Полгода на рассмотрении в комиссиях – это недопустимо!" – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что Киев как столица должен подавать пример, в частности, и в борьбе с коррупцией.

Читайте такжеКличко: Политики США настаивают на неотложности реформирования прокуратуры и борьбы с коррупцией

"Мы первыми создали Антикоррупционный совет, мы первыми ввели систему электронных закупок, первыми сделали открытый бюджет. Мы должны быть первыми во внедрении рамочной антикоррупционной программы", – отметил Киевский городской председатель.

Мэр отметил, что в повестке дня заседания Антикоррупционного совета много важных стратегических вопросов, решение которых придаст еще большей открытости и прозрачности в управлении городом. "А это, я уверен, является залогом уничтожения коррупции", – подчеркнул Кличко.

"Сегодня заслушаем отчет о состоянии выполнения мероприятий по предотвращению и уменьшению рисков коррупции в части создания реестров и перечней открытых данных, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа к информации на Едином веб-портале территориальной общины Киева", – отметил мэр Киева.

Также в повестке дня, отметил Виталий Кличко, вопрос о разработке нового Порядка проведения инвестиционных конкурсов и презентация концепции деятельности КП "Киевское инвестиционное агентство" относительно предотвращения и уменьшения рисков коррупции.