Киевских полицейских начали обучать английскому

Как передает корреспондент УНИАН, проект сегодня в Главном управлении Национальной полиции в Киеве презентовал мэр столицы Виталий Кличко вместе с заместителем председателя Национальной полиции Константином Бушуевым и руководителем столичной полиции Андреем Крищенко.

«Мы запустили курсы. И это одна из реформ полиции, еще один шаг в направлении, чтобы сделать наш город по-настоящему европейским, когда сервис предоставляется на разных языках, в том числе на международном языке – английском», - сказал Кличко.

Мэр напомнил, что столичные власти в сентябре 2015 года запустила проект бесплатных курсов английского языка Capital English, который пользуется большой популярностью у киевлян. И теперь в рамках кампании по массовому изучению английского Киевская администрация распространяет проект и на Национальную полицию с целью улучшения уровня английского языка сотрудников всех ключевых подразделений полиции в Киеве. Проект стартовал в рамках пилота – годичного курса английского языка для Службы «102» столицы, чтобы в случае звонка иностранного гостя в Службу «102», правоохранители могли оказать качественную помощь, отметил Кличко.

Читайте такжеВ Черновцах принесли присягу патрульные полицейские (фото)

Как отмечалось, в рамках проекта для работников Службы «102» была разработана специальная программа обучения с учетом специфики работы. Программа включает 120 часов для каждой из 10 групп. Обучение в группах для 120 полицейских Службы «102» уже началось.

"Мы внедряем проект Capital English for Policе, который сделает киевскую полицию не только современной, каковой она уже есть, а еще более коммуникабельной и соответствующей международным стандартам. Будем рады, если наши ребята и девушки будут хорошо владеть английским и предоставлять качественный сервис для иностранцев", - отметил Кличко.

В ходе первого этапа учебный курс пройдут около 200 полицейских, которые являются операторами Службы «102», и дежурные-инспекторы, сообщил Крищенко. После этого, в ходе второго этапа, на обучение будут направлены полицейские из состава следственно-оперативных групп, на третьем этапе – другие работники главка Нацполиции.

Читайте такжеПорошенко анонсировал запуск работы патрульной полиции в Краматорске 14 мая

По данным полиции, в течение суток Служба «102» в Киеве принимает около 5 тыяч вызовов и обращений от граждан, среди которых около 30-40 сообщений - от иностранных граждан, большинство из которых звучат на английском.

Финансирование программы будет осуществляться за счет привлеченной донорской помощи: это деньги от посольства Великобритании, международных организаций.

Как сообщалось, проект Capital English был создан благодаря поддержке партнеров и волонтеров. Партнерами проекта Capital English являются Британский совет в Украине, языковые школы IQ Planet и Speak Up, Cambridge Assessment, 10 Minute School, платформа it's Quiz, Kyiv Lions Club и компания SendPulse.

По данным КГГА, эти курсы уже прошли более 6 тысяч киевлян.