В КГГА хотят влиять на стоимость коммунальных услуг для киевлян через энергосбережение

Город также настаивает на необходимости введения государственных целевых программ, которые бы позволили привлечь средства на модернизацию тепловой инфраструктуры. Об этом во время комитетских слушаний сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает пресс-служба ведомства.

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«Перед городской властью действительно стоит непростая задача – сбалансировать стоимость коммунальных услуг и платежеспособность населения. Я хочу акцентировать внимание на том, что мы говорим не о тарифе, а о цене услуги для населения, на которую мы можем повлиять путем проведения энергосберегающих мероприятий. Сбалансировать стоимость и не потерять качество этой коммунальной услуги. Это основные перспективы Киева в вопросе теплоэнергетики», – заявил он.

Заместитель председателя КГГА отметил, что в нынешних условиях целесообразнее говорить о модернизации существующей системы теплоснабжения города.

«У Киева уникальная система теплоснабжения, достойной альтернативы ей нет. Однако уровень изношенности сетей и теплогенерирующих мощностей высок. Но в нынешних условиях, учитывая динамику роста цен, город должен сохранить, а не сломать эту систему. Сегодня необходимо находить дополнительные ресурсы для модернизации тепловой инфраструктуры: приобретение теплоутилизаторов, горелок, гидромуфт и тому подобного», – сказал представитель КГГА.

Петр Пантелеев также отметил, что после завершения программы установки счетчиков городская власть планирует заняться вопросом регулирования теплопотребления в жилых домах столицы – установкой индивидуальных тепловых пунктов и систем погодного регулирования.

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«Мы осознаем, что для выполнения этих задач необходимы значительные средства. Здесь не обойтись без разработки государственных целевых программ, которые бы предусматривали привлечение доступных и выгодных кредитов. И речь здесь идет не только о Киеве, но и об Украине в целом, которая должна начать жить в условиях идеологии энергосбережения. Для реализации этих программ у нас очень мало времени, и пока эти задачи не будут выполнены, нам очень трудно будет справиться как с вопросам тарифообразования в сфере коммунальных услуг, так и с остальными касательных вопросов», – резюмировал он.