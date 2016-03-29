Кличко уверяет, что все спортивные сооружения Киева будут работать по назначению

Мэр заявил, что не допустит, чтобы нечистые на руки чиновники управляли объектами спортивной инфраструктуры и подчеркнул, что все спортивные сооружения города будут работать исключительно по целевому назначению.

“Мы только что посетили спортивную школу с открытым 50-метровым бассейном, где тренируются более 500 человек в день, преимущественно это дети. Также здесь тренируются украинские спортсмены. Я сейчас познакомился с девушкой, которая уже имеет путевку на Олимпийские игры в Бразилию. Наша задача - чтобы все спортивные сооружения работали по целевому назначению и предоставляли качественный сервис всем киевлянам. И я уверяю, пока Кличко - мэр Киева, все спортивные сооружения столицы будут работать по профильным назначением, и возглавлять их будут незапятнанные профессионалы”, - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что группа родителей и коллектив Школы высшего спортивного мастерства Киева требуют не допустить возвращения на должность бывшего директора учебного заведения Олега Гатченка, которого полтора года назад уволили за фальшивое удостоверение Мастера спорта СССР и подозрение в коррупции. Но он восстановился в должности через суд. И Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА подал в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу, слушание дела в апелляционном суде назначено на сегодня, 29 марта.

“Полтора года назад бывший директор школы был уволен. Сейчас идут суды, директор хочет восстановиться. Он еще и требует компенсации - 80 тыс грн. Человек не имеет спортивной квалификации, доказано, что его спортивные звания не соответствуют действительности, и они куплены. Есть финансовые злоупотребления и нецелевое использование средств. Поэтому я уверен, справедливость должна победить и суд должен принять справедливое решение в интересах громады”, - отметил Кличко.

Киевский городской председатель подчеркнул, что столичная власть делает все для восстановления и развития спортивной инфраструктуры столицы. И отметил, что в бассейн “Юность” тоже планируется инвестировать средства на замену купола.

“Здесь ключевая задача - сделать накрытие, которое позволит экономить до 60% электроэнергии и тепла. Энергоэффективность сегодня – это приоритет. К тому же цена на энергоносители достаточно высока, а это - деньги города. Поэтому мы планируем приобрести новый купол для бассейна, который будет более качественный и красиво смотреться”, - отметил Кличко.

В Школе высшего спортивного мастерства Киева расположен единственный открытый 50-метровый спортивный бассейн в столице. В нем тренируются не только спортсмены и все желающие, но и бесплатно занимаются плаванием дети из близлежащих школ, а также проводятся занятия по плаванию для детей с ограниченными возможностями.