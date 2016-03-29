Кличко уверяет, что все спортивные сооружения Киева будут работать по назначению
Мэр Киева Виталий Кличко посетил Школу высшего спортивного мастерства Киева (бассейн “Юность”), где бывший директор пытается через суд восстановиться на должности.
Мэр заявил, что не допустит, чтобы нечистые на руки чиновники управляли объектами спортивной инфраструктуры и подчеркнул, что все спортивные сооружения города будут работать исключительно по целевому назначению.
“Мы только что посетили спортивную школу с открытым 50-метровым бассейном, где тренируются более 500 человек в день, преимущественно это дети. Также здесь тренируются украинские спортсмены. Я сейчас познакомился с девушкой, которая уже имеет путевку на Олимпийские игры в Бразилию. Наша задача - чтобы все спортивные сооружения работали по целевому назначению и предоставляли качественный сервис всем киевлянам. И я уверяю, пока Кличко - мэр Киева, все спортивные сооружения столицы будут работать по профильным назначением, и возглавлять их будут незапятнанные профессионалы”, - подчеркнул Кличко.
Мэр отметил, что группа родителей и коллектив Школы высшего спортивного мастерства Киева требуют не допустить возвращения на должность бывшего директора учебного заведения Олега Гатченка, которого полтора года назад уволили за фальшивое удостоверение Мастера спорта СССР и подозрение в коррупции. Но он восстановился в должности через суд. И Департамент образования и науки, молодежи и спорта КГГА подал в Апелляционный суд Киева апелляционную жалобу, слушание дела в апелляционном суде назначено на сегодня, 29 марта.
“Полтора года назад бывший директор школы был уволен. Сейчас идут суды, директор хочет восстановиться. Он еще и требует компенсации - 80 тыс грн. Человек не имеет спортивной квалификации, доказано, что его спортивные звания не соответствуют действительности, и они куплены. Есть финансовые злоупотребления и нецелевое использование средств. Поэтому я уверен, справедливость должна победить и суд должен принять справедливое решение в интересах громады”, - отметил Кличко.
Киевский городской председатель подчеркнул, что столичная власть делает все для восстановления и развития спортивной инфраструктуры столицы. И отметил, что в бассейн “Юность” тоже планируется инвестировать средства на замену купола.
“Здесь ключевая задача - сделать накрытие, которое позволит экономить до 60% электроэнергии и тепла. Энергоэффективность сегодня – это приоритет. К тому же цена на энергоносители достаточно высока, а это - деньги города. Поэтому мы планируем приобрести новый купол для бассейна, который будет более качественный и красиво смотреться”, - отметил Кличко.
В Школе высшего спортивного мастерства Киева расположен единственный открытый 50-метровый спортивный бассейн в столице. В нем тренируются не только спортсмены и все желающие, но и бесплатно занимаются плаванием дети из близлежащих школ, а также проводятся занятия по плаванию для детей с ограниченными возможностями.