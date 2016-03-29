Кличко: Инновационные разработки наших изобретателей должны воплощаться, чтобы улучшить жизнь киевлян

«Чтобы город развивался и был современным, мы должны использовать инновационные технологии. Сейчас на выставке в университете мы увидели презентации многих интересных проектов, которые нужно реализовывать. Мы имеем большой потенциал, и вопрос в том, чтобы создать условия, чтобы этот потенциал был реализован», – отметил Кличко.

Мэр добавил, что во время каждой поездки за границу интересуется, как технологически развиваются современные города и страны, какие инновационные технологии применяются и что можно и нужно внедрять в Киеве, чтобы сделать жизнь киевлян комфортнее.

«Мы уже реализуем новейшие технологии в управлении городом. Мы изучаем зарубежный опыт. Но в Украине есть много талантливых ученых, в том числе и в стенах этого университета, у Киева большой потенциал. К сожалению, этот потенциал больше используется за рубежом, чем у нас в стране. Наша задача – создать условия, чтобы этот научный потенциал реализовывался в конкретных проектах у нас на Родине, и в частности в Киеве», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что столичная власть в первую очередь заинтересована в разработках технологий по очистке воды и оптимизации транспортных потоков. Также мэр заинтересовался разработкой университета – атласом Киева, который был представлен на выставке.

В свою очередь Леонид Губерский добавил, что в университете наработано много проектов в сфере энергоэффективности и использования альтернативных источников энергии, разработки в отраслях АПК, медицины и тому подобное.

«В университете работает 2 600 научных работников. Такой научный потенциал не только может, а обязан работать на благо нашего города», – подчеркнул ректор КНУ им. Т. Шевченко.

Мэр рассказал, что в апреле прошлого года столичная власть подписала Меморандум о сотрудничестве с Киевской политехникой по реализации проекта создания инновационного научного городка «Polyteco Сайенс Сити».

«Мы заинтересованы в таком сотрудничестве и с другими столичными высшими учебными заведениями. И сегодняшнее подписание Меморандума о намерениях с Киевским национальным университетом имени Шевченко должно стать первым шагом к реализации совместных проектов в рамках корпорации «Научный парк Киевский университет имени Тараса Шевченко», – подчеркнул Кличко.

Мэр поблагодарил разработчикам и изобретателям, а также отметил, что столичная власть всегда открыта для инноваций.

«Мы будем поддерживать стартапы и давать возможность молодым людям реализовывать себя. Наша задача – чтобы эти молодые разработчики работали на родине. Это и дополнительные рабочие места, и налоги в бюджет, и толчок для развития экономики. Наша задача – чтобы те идеи и проекты, с которыми мы ознакомились, не оставались на бумаге, а были в ближайшее время реализованы», – резюмировал Кличко.