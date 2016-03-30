КГГА проводит онлайн голосование за переименование двух проспектов в честь Шухевича и Бандеры

Так называемые электронные консультации проводятся на странице сайта КГГА.

Соответствующие проекты о переименовании этих двух проспектов, а также еще 5 улиц были обнародованы вчера, соответственно вчера начато таким образом общественное обсуждение новых названий проспектов и улиц.

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Итак, всем желающим предлагается также оставить свое мнение относительно переименования:

улицы Баумана в Шевченковском районе в улицу Януша Корчака;

улицы Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Всеволода Змиенко;

улицы Кутузова в Печерском районе в улицу генерала Алмазова;

переулка Кутузова в Печерском районе в переулок Евгения Гуцало;

улицы Суворова в Печерском районе в улицу Михаила Омеляновича-Павленко.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта Комиссия по вопросам наименований столичной госадминистрации поддержала предложения Украинского института национальной памяти относительно переименования ряда улиц столицы, в том числе Московского проспекта и проспекта им. генерала Ватутина в честь Бандеры и Шухевича, соответственно, и др.

В КГГА заявили, что только после завершения общественного обсуждения (электронного голосования) с учетом полученных предложений и замечаний будет принято решение о новых названиях улиц и проспектов.

11 марта в КГГА сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о переименовании 79 улиц, переулков, бульваров и площадей столицы. В документе отмечается, что распоряжение подписано, учитывая протоколы заседаний Комиссии по вопросам наименований от 27 января, 3 февраля и 10 февраля 2016 г.

Переименование улиц осуществляется во исполнение закона о декоммунизации.