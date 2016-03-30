В КГГА подчеркнули принципиальную позицию по скомпрометировавшим себя руководителям коммунальных учреждений

Как отметила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, это еще один шаг на пути к очистке города от нечистых на руку руководителей.

"Более года назад мы уволили директора бассейна "Юность" за пользование поддельными документами, злоупотребление служебным положением и использование бюджетных средств не по назначению. Несмотря на открытые уголовные производства, решением суда он был восстановлен на должность, однако город обратился с апелляцией относительно недопущения его возобновления", – рассказала она.

В то же время Анна Старостенко отметила, что это не единичный случай в Киеве: "К сожалению, старая система сопротивляется, и директора, уволенные за служебные злоупотребления, пытаются восстановиться в должности через судебные решения. Тем не менее, позиция города принципиальна: если человек не соответствует занимаемой должности, совершает аморальные поступки, нарушает педагогическую этику или злоупотребляет средствами киевской общины, он должен уйти".

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В частности, по словам заместителя председателя КГГА, в прошлом году в Киеве были уволены 5 директоров образовательных учреждений. Трое из них через судебные решения пытались вернуть себе руководящие должности.

"Буквально неделю назад суд отказался восстановить бывшего директора Введенской гимназии № 107 Подольского района. Также мы уже дважды увольняли руководителей Голосеевского лицея № 241 и лицея № 38. Есть надежда, что совместными усилиями городской власти, общественности и правоохранительных органов мы сможем победить в борьбе с коррупцией", – отметила Анна Старостенко.