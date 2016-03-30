Заместитель Кличко проинспектировал парковочные площадки столицы

Так, заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак вместе с директором коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Артемом Шамраем проинспектировали столичные парковки и проверили, парковщики выдают чеки клиентам.

По результатам инспекции, на ул. Шота Руставели было обнаружено парковщика «Киевтранспарксервиса», который не выдал чек, хотя получил от водителя уплату в размере 20 грн (при этом 1 час парковки в этой зоне стоит 10 грн).

«Как мы и предупреждали накануне всех парковщиков – следствием такого нарушения будет увольнение с работы. Чек за парковку – это залог того, что средства поступят в городской бюджет. Мы работаем над тем, чтобы преодолеть теневой оборот наличных денег в предприятии и навести полный порядок в системе парковки», – сказал Сагайдак.

Заместитель председателя КГГА напомнил, что на днях была обнародована интерактивная карта всех парковочных площадок. С помощью карты можно узнать точный адрес площадок в каждом районе столицы, количество машиномест, площадь площадки, количество льготных мест, режим работы, название обслуживающего предприятия и стоимость парковки.

«Убежден, этот сервис станет еще одним действенным механизмом в борьбе с коррупцией в сфере парковки», – сказал Сагайдак и добавил, что инспекция городских парковочных площадок в настоящее время продолжается.