В Киеве до конца года 150 остановок транспорта оборудуют электронными табло

Об этом в ходе форума Kyiv urban transport conference 2016, посвященного проблемам транспортной системе Киева, сообщил директор "Киевпасстранса" Сергей Майзель.

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"В ближайшее время мы презентуем новую систему остановок. В частности, это остановки, которые соединены GPS-трекерами с автобусами и оборудованными электронными табло. На сегодня мы установили уже более 50 табло на остановки, а до конца года планируем оборудовать еще более 150 остановок общественного транспорта", - сообщил Майзель.

Он также добавил, что остановки будут оборудованы электробатареями для обеспечения их автономной работы за счет солнечной энергии.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года инвесторы коммунального предприятия "Киевпасстранс" обратились к властям Киева с просьбой разобраться с незаконным размещением остановочных комплексов на остановках общественного транспорта столицы и демонтировать их, так как они установлены без разрешительных документов.