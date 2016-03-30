В Киеве до конца года 150 остановок транспорта оборудуют электронными табло
До конца этого года коммунальное предприятие "Киевпастранс" планирует оборудовать электронными табло более 150 остановок, которые будут отображать время прибытия общественного транспорта.
Об этом в ходе форума Kyiv urban transport conference 2016, посвященного проблемам транспортной системе Киева, сообщил директор "Киевпасстранса" Сергей Майзель.
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"В ближайшее время мы презентуем новую систему остановок. В частности, это остановки, которые соединены GPS-трекерами с автобусами и оборудованными электронными табло. На сегодня мы установили уже более 50 табло на остановки, а до конца года планируем оборудовать еще более 150 остановок общественного транспорта", - сообщил Майзель.
Он также добавил, что остановки будут оборудованы электробатареями для обеспечения их автономной работы за счет солнечной энергии.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2015 года инвесторы коммунального предприятия "Киевпасстранс" обратились к властям Киева с просьбой разобраться с незаконным размещением остановочных комплексов на остановках общественного транспорта столицы и демонтировать их, так как они установлены без разрешительных документов.