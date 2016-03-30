Кличко представил нового главу Святошинского района Киева (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко представил нового руководителя Святошинского района Владимира Каретко и вручил ему удостоверение председателя Святошинской райгосадминистрации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Мэр отметил, что в прошлом году Святошинский район демонстрировал хорошие результаты, дважды становился лучшим по итогам проведения месячника по благоустройству. Также, добавил мэр, в Святошинском районе открыли лучший в столице Центр предоставления административных услуг.

"Только, когда мы входили в Святошинскую администрацию, из ЦПАУ вышел парень, рассказал мне, что вернулся с АТО и за 5 минут оформил все необходимые документы. И поблагодарил меня за такой сервис. Это самая высокая оценка нашей работы. Предыдущий глава района Илья Сагайдак показал очень неплохой результат. И вы должны держать марку и не снижать темпов", – обратился Виталий Кличко к новому главе района.

Мэр подчеркнул, что глава райгосадминистрации несет ответственность за решение всех вопросов и проблем района.

"Люди ждут изменений. Нам нужно показать не только новые лица, но и новое качество работы, результативность. Вы как новый председатель должны показать пример, как Святошинский район может работать, а мы как столичная власть будем помогать вам решать те проблемы, которые есть в районе. Мы всегда к вашим услугам. Но если не справитесь, моя реакция будет жесткой", – отметил Виталий Кличко.

Кроме того, мэр уже поручил Владимиру Каретко обеспечить уборку мусора и установление сквера возле озера по улице Верховинной.

"Сейчас теплеет, люди начнут выходить в парки и скверы с друзьями и семьями. После зимы все наши парки и скверы должны быть убранными и комфортными. Мы сейчас провели инспекцию, и я остался недоволен. В столице продолжается месячник благоустройства. И я даю руководителям районов максимум две-три недели, чтобы порядок в киевских парках и скверах был наведен, и для отдыха людей была создана надлежащая инфраструктура", – отметил Виталий Кличко.

Он поручил руководителям районов привлечь к уборке частных владельцев, чтобы их территории тоже были чистые.

Мэр также призвал глав районов привлекать малый бизнес для обустройства парков и скверов.

"Чтобы в парках были цивилизованные маленькие беседки, рядом – урны. Чтобы люди могли прийти на пикник, комфортно отдохнуть. Давайте малому бизнесу возможность аренды и пусть они обустраивают территорию", – сказал Виталий Кличко.

Инспектируя Святошинский район, мэр с главами районов остановились возле свалки, огороженной забором, вблизи озера на улице Верховинной.