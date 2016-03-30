У Кличко обещают, что обновленный велотрек будет современным и удобным для спортсменов

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Спасибко во время инспекции реставрации комплекса Киевского велотрека, который находится в Шевченковском районе.

«Последние 24 года киевская власть практически не интересовалась спортивной жизнью киевлян. Виталий Кличко стал первым мэром, который взялся за восстановление и строительство современных спортивных объектов. Нам удалось найти в бюджете города 26 миллионов гривень на восстановление велотрека, который годами находился в забвении. Поэтому обновленный велотрек будет современным и удобным для спортсменов», – рассказал Спасибко и добавил, что в обсуждении проекта реставрации велотрека активное участие принимали киевские активисты.

Он также сообщил, что проектом предусмотрено восстановление полотна велотрека с устройством современного спортивного покрытия, реконструкция административно-спортивного здания с обустройством помещений для нужд спортсменов (раздевалки, душевые, медпункт, тренажерный зал и сайклинг-студия, мастерская для ремонта и бокса для хранения велосипедов и др), восстановление трибун на 280 зрителей, устройство административных помещений, музей велосипедного спорта. Кроме того, на незастроенном земельном участке между велотреком и парком планируется строительство подземного паркинга на 40 машино-мест с возможностью парковки микроавтобусов, используемых велокомандами, и строительство общественной уборной, кафе. Будет благоустроена территория вокруг велотрека и создан совместный общественный пространство с парком им. А.Гончара.

«После завершения строительства город не только спасет памятник архитектуры и истории – один из старейших в Европе велотреков, – но и получит спортивный объект, соответствующий современным требованиям к сооружениям такого класса. Более того, территория вокруг велотрека превратится в настоящий центр велосипедной культуры. Это один из примеров ежедневной работы команды Виталия Кличко, направленной на то, чтобы Киев занял достойное место среди европейских столиц», – подчеркнул Спасибко.