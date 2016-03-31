Новая транспортная стратегия Киева будет предусматривать приоритет пешеходов и общественного транспорта – Сагайдак

Киев берет в пример эту тенденцию, реформируя транспортную систему столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак во время Kyiv Urban Transport Conference.

Читайте такжеВ Киеве до конца года 150 остановок транспорта оборудуют электронными табло

«Как бы необычно это ни звучало для современного жителя украинской столицы, однако новейшая транспортная философия мировых мегаполисов давно опирается на приоритет пешехода, велосипедиста и общественного транспорта, а не частного автомобиля на городских автодорогах. При этом все участники движения имеют равные права», – подчеркнул Илья Сагайдак и подчеркнул, что, например, автобус, который перевозит сотню пассажиров, имеет высший приоритет на дороге, чем частное авто, что перевозит одного человека.

Заместитель председателя КГГА также отметил, что на конференции представлены конкретные кейсы – готовые к реализации. Особое внимание уделено новым подходам к созданию удобной сети общественного транспорта и использования инновационных транспортных решений.

«В основу исследований положены прогнозные модели, разработанные экспертами Всемирного Банка в сотрудничестве со специалистами КГГА и профессиональными общественными объединениями. В частности, речь идет об оптимизации сети общественного транспорта: открытие новых маршрутов, изменение в расписании движения, внедрение выделенных полос и систем интерактивного управления светофорами на маршрутах, создание сети скоростного автобусного сообщения и системы легкого рельсового транспорта, внедрение электронного билета, развитие велосипедных маршрутов», – добавил Илья Сагайдак.

Он заявил, что столичные власти также ищут источники финансирования транспортной реформы. В частности, в течение полугода будет утвержден план действий и привлечение инвестиций на реализацию неотложных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры города и программу долгосрочных инвестиций до 2030 года.

Илья Сагайдак также пригласил присоединиться к сотрудничеству ученых, активистов и заверил, что транспортные решения столицы будут проходить общественную и научную экспертизу.