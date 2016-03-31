В Киеве могут запустить вторую нитку столичного коллектора уже в первом полугодии 2017 года

При условии надлежащего финансирования, уже в первом полугодии 2017 года киевская городская власть обещает запустить вторую нитку главного канализационного коллектора города.

Об этом во время инспекции строительства второй нитки столичного коллектора заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Сейчас мы находимся на месте прокладки тоннеля второй нити главного канализационного коллектора города, который связывает районы столицы, где проживает более миллиона жителей. Старый коллектор был построен 46 лет назад, и сегодня он находится в аварийном состоянии из-за того, что деньги на его ремонт не выделялись. Еще в 1999-м году он был признан аварийным. И в прошлом году Киев был на грани экологической катастрофы, когда произошел обвал, и только силами коммунальных предприятий города нам удалось предотвратить катастрофу, последствия которой сложно было бы представить», - подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что город нашел средства для ликвидации аварии и возобновления работ по строительству второй нити коллектора. «Столичная власть выделила 45 миллионов и 155 миллионов гривень мы получили после своих обращений, из государственного фонда регионального развития на строительные работы в 2015-м году. Я благодарен главе Минрегиона Геннадию Зубко и всему министерству за содействие в выделении средств для строительства коллектора», - подчеркнул городской голова.

Кличко отметил, что по словам специалистов, за два года было сделано больше, чем за предыдущие 22 года, когда, собственно, началось строительство второй нитки коллектора.

«Я благодарен коллективу, который сделал все для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Сегодня совместными усилиями мы делаем все, чтобы построить и запустить вторую нитку главного городского коллектора.При условии надлежащего финансирования, уже в первом полугодии 2017 года строительство объекта завершится и он будет запущен в работу», - отметил Виталий Кличко.

Кличко добавил, что для завершения строительства второй нитки коллектора нужно еще 540 миллионов гривен. «В этом году из городского бюджета будет выделено 130 миллионов гривен на работы в 2016-м году. Еще 162 миллиона – средства государственного бюджета. Также должны быть выделены деньги и в следующем году», - отметил Виталий Кличко.

На сегодня завершена прокладка почти 10 км подземного тоннеля второй нити главного городского коллектора, выполняется внутренняя облицовка коллектора и строительство узлов для соединения с коммуникациями районного значения. Коллектор, который строится, является дублером Главного городского канализационного коллектора, и предполагает полное переключение работы из аварийного.