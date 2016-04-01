Зам Кличко отчитался об обеспечении медицинскими изделиями для гемодиализа

По информации Департамента здравоохранения, сейчас в столице не существует проблемы с бесперебойным обеспечением изделиями для гемодиализа – из городского бюджета выделены средства, которые покрывают 100% потребностей.

Вместе с тем, существует вопрос о качестве лекарств. Так, и в 2015-м и 2016-м годах в Департамент здравоохранения поступали жалобы пациентов на ухудшение самочувствия во время и после процедур гемодиализа.

"Поскольку некоторые из пациентов связывает это именно с качеством медицинских изделий, Департамент здравоохранения принимает ряд мер для соответствующей проверки", – рассказал Николай Поворозник. – "В частности, направлено письмо в адрес Государственной службы Украины по лекарственным средствам, которая подтвердила качество и безопасность применения кислотного концентрата, приобретенного в процессе тендерной закупки. Последнее письмо, подтверждающее надлежащее качество изделий, Департаментом получено в марте этого года" – отметил он.

По его словам, городская власть постоянно мониторит вопросы самочувствия больных и делает это в тесном взаимодействии с самими пациентами.

Так, на последней встрече представителей пациентских организаций "Всеукраинский Мост Единства" и "Гемодиализ Киев" были четко определены планы взаимодействия. В частности, решено провести комиссионный осмотр больных, которые получают лечение сеансами гемодиализа в условиях Киевской городской клинической больницы №5 с привлечением специалистов Государственного учреждения "Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины".

"Мы полностью поддерживаем все инициативы пациентов, включая возможность поддержки обращений пациентов с исковым заявлением к Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками относительно ее деятельности в части государственного рыночного надзора за соблюдением требований технических регламентов в отношении медизделий, в частности, производства одного из ООО", – заверил Николай Поворозник.

Также Департамент здравоохранения предоставил письменное поручение главным врачам учреждений, где проводится процедура гемодиализа, по усилению контроля за состоянием пациентов во время и после процедуры.

"При фиксировании каких-либо симптомов, указывающих на побочные реакции, законодательством определена необходимость не только письменно информировать Департамент, но и направлять соответствующие сообщения в Гослекслужбу", – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как ранее сообщал УНИАН, столичная власть планирует создать единый центр по предоставлению гемодиализа.