Зам Кличко отчитался об обеспечении медицинскими изделиями для гемодиализа
Вопрос обеспечения больных медицинскими изделиями для проведения гемодиализа находится под постоянным контролем Киевских городских властей. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
По информации Департамента здравоохранения, сейчас в столице не существует проблемы с бесперебойным обеспечением изделиями для гемодиализа – из городского бюджета выделены средства, которые покрывают 100% потребностей.
Вместе с тем, существует вопрос о качестве лекарств. Так, и в 2015-м и 2016-м годах в Департамент здравоохранения поступали жалобы пациентов на ухудшение самочувствия во время и после процедур гемодиализа.
"Поскольку некоторые из пациентов связывает это именно с качеством медицинских изделий, Департамент здравоохранения принимает ряд мер для соответствующей проверки", – рассказал Николай Поворозник. – "В частности, направлено письмо в адрес Государственной службы Украины по лекарственным средствам, которая подтвердила качество и безопасность применения кислотного концентрата, приобретенного в процессе тендерной закупки. Последнее письмо, подтверждающее надлежащее качество изделий, Департаментом получено в марте этого года" – отметил он.
По его словам, городская власть постоянно мониторит вопросы самочувствия больных и делает это в тесном взаимодействии с самими пациентами.
Так, на последней встрече представителей пациентских организаций "Всеукраинский Мост Единства" и "Гемодиализ Киев" были четко определены планы взаимодействия. В частности, решено провести комиссионный осмотр больных, которые получают лечение сеансами гемодиализа в условиях Киевской городской клинической больницы №5 с привлечением специалистов Государственного учреждения "Институт нефрологии Национальной академии медицинских наук Украины".
"Мы полностью поддерживаем все инициативы пациентов, включая возможность поддержки обращений пациентов с исковым заявлением к Государственной службе Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками относительно ее деятельности в части государственного рыночного надзора за соблюдением требований технических регламентов в отношении медизделий, в частности, производства одного из ООО", – заверил Николай Поворозник.
Также Департамент здравоохранения предоставил письменное поручение главным врачам учреждений, где проводится процедура гемодиализа, по усилению контроля за состоянием пациентов во время и после процедуры.
"При фиксировании каких-либо симптомов, указывающих на побочные реакции, законодательством определена необходимость не только письменно информировать Департамент, но и направлять соответствующие сообщения в Гослекслужбу", – отметил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Как ранее сообщал УНИАН, столичная власть планирует создать единый центр по предоставлению гемодиализа.