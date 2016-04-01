В киевских домах постепенно начинают отключать отопление

Компания-монополист «Киевэнерго» начала с 1 апреля отключать отопление в домах столицы. Больше всего обращений уже поступило от юридических лиц, передает Громадське.

«Юридические клиенты «Киевэнерго» могут отключаться от централизованного отопления до официального окончания отопительного сезона. Для этого достаточно отправить заявку», — сообщили в компании.

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По информации «Киевэнерго», по состоянию на 1 апреля уже поступило 789 заявок. Среди них 27 — от ЖСК и ОСМД столичных домов. В то же время, отключать коммунальные дома начнут только после решения КГГА.

Как известно, власть имеет право отключать отопление только после того, как среднесуточная температура будет держаться выше +8 градусов в течение 3 дней. В прошлом году КГГА завершила отопительный сезон 8 апреля.

Напомним, вчера столичная власть анонсировала, что тепло в домах Киева планируют отключить до 15 апреля.