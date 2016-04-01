В Киеве с понедельника официально завершается отопительный сезон

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, согласно документу, с 4 апреля завершить отопительный сезон поручено в жилищном фонде и на объектах социальной инфраструктуры Киева.

"За последние три дня синоптики констатируют среднесуточную температуру выше 8⁰С. В течение трех дней теплоснабжающие предприятия проведут техническую подготовку всех источников теплоснабжения для дальнейшего прекращения подачи тепла. Но благодаря оперативному принятию решения, киевляне смогут существенно сэкономить на коммунальных услугах", – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В мэрии отметили, что отключение систем отопления в школах, лечебных учреждениях и детских заведениях будет осуществляться исключительно по письменным заявкам руководителей учреждений.

Также по индивидуальным заявкам осуществляется отключение жилых домов ОСМД и ЖСК, административных зданий.

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Как сообщал УНИАН, в киевских домах уже сегодня начали постепенно отключать отопление.

По информации теплопоставщиков, по состоянию на 1 апреля поступило около 800 заявок на отключение тепла, в том числе от домов ОСМД, ЖСК, учреждений бюджетной сферы и других.