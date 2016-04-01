В КГГА заявили, что расторгнут договоры с инвесторами, которые ненадлежащим образом обустраивают переходы

Первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис поручил дорожно-эксплуатационным управлением в месячный срок провести ревизию подземных переходов относительно исполнения инвесторами обязательств об их содержании. Договоры с инвесторами, которые уклоняются от взятых на себя обязанностей, могут быть пересмотрены и расторгнуты в ближайшее время. Об этом Геннадий Плис заявил во время инспектирования столичных переходов возле парка имени А. Пушкина и вблизи станции метро «Шулявская».

«В типовом договоре об обустройстве подземного перехода отмечается, что инвесторы должны не просто должным образом обустроить переход и поддерживать его в соответствующем состоянии, но и, например, мыть пол дважды в день. Конечно, мало кто действительно так делает, и киевляне регулярно жалуются на недостаточную уборку, плохое освещение, разбитые стены. Такого не должно быть, городской голова поручил взять этот вопрос на жесткий контроль и решить его», – отметил первый заместитель председателя КГГА.

Он напомнил, что по оценкам, предприниматели должны были потратить около 20 миллионов гривен на обустройство подземных переходов для киевлян. Ведь состояние переходов – это вопрос безопасности киевлян, и оно для городской власти является первоочередным.

Первый заместитель председателя КГГА заверил, что город готов всячески содействовать инвесторам, которые обустраивают переходы.

«Мы готовы выслушивать и помогать, но и свою ответственность предприниматели должны понимать сами. Балансодержатели должны привести переходы в порядок, и мы приложим все возможные для этого усилия», – заверил Геннадий Плис.