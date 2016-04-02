Кличко: Новую лестницу с Пейзажной аллеи к урочищу Кожемяки мы откроем в июне

"Мы находимся в одном из самых живописных уголков Киева. Отсюда открывается уникальная панорама на Подол и левый берег. Ежедневно тысячи киевлян проводят здесь время с детьми. Я благодарен активистам, коммунальщикам и неравнодушным киевлянам, которые совместными усилиями создали эту аллею и собрались сегодня, чтобы навести здесь порядок. К сожалению, старая лестница с Пейзажной аллеи в аварийном состоянии. Ей много лет и ее никогда не реставрировали. Новая лестница, проект которых был согласован с общественными активистами и местными жителями, будет выполнена в стиле старого Киева. Мы сохраним ее идентичность. Она будет деревянной с металлическими элементами. Откроем лестницу уже в середине июня», – отметил мэр.

Виталий Кличко добавил, что по предварительным подсчетам стоимость возведения новой лестницы составит около 15 млн грн, передает пресс-служба КГГА.

«Это будет абсолютно новая лестница, здесь будут заменены бетонные опоры, которые сейчас не соответствуют технике безопасности. Это территория города, поэтому средства выделяются из городского бюджета», – отметил Виталий Кличко.

Городской голова присоединился к толоке, которая сегодня состоялась на Пейзажной аллее, и высадил декоративную липу.

Виталий Кличко пообщался с местными жителями и активистами и, выслушав их предложения по упорядочению Пейзажки, дал поручение городским службам заменить часть деревянного забора у дома 7-А в Десятинном переулке на бетонный. Там активисты нанесут продолжение барельефа, которым известна Пейзажная аллея, чтобы закончить целостный художественный комплекс аллеи.

Кроме того, обсудили и возможность установки боллардов. Инициативная группа заверила Виталия Кличко, что спонсор для этого уже есть.

«Мы очень рады сотрудничать с активистами. Я благодарен всем, кто инвестирует свое время, силы и средства для того, чтобы Пейзажная аллея стала более комфортным местом и оставалась одной из жемчужин Киева», - подчеркнул Виталий Кличко.