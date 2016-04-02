Кличко поручил до конца апреля привести в порядок парк Дружбы народов

«Парк Дружбы народов – уникальная рекреационная зона, однако сейчас он находится в запущенном состоянии. В течение многих лет территорию парка не облагораживали. Много людей в весенне-летний период приезжают отдыхать в этот парк, и для них нужно создать необходимые условия», – отметил Виталий Кличко во время инспекции.

По словам городского головы, основные замечания касаются неупорядоченной территории, в частности мусора в парке и заброшенных велодорожек, передает пресс-служба КГГА.

«Я дал поручение до конца месяца привести в порядок парк. Здесь уже есть веломаршрут с грунтовыми дорожками, но их также надо обновить. Здесь есть велопрокат, поэтому можно активно отдохнуть. Главное, чтобы посетители парка были удовлетворены его состоянием», – подчеркнул мэр.