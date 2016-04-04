В Киеве около 20 мужчин штурмовали райуправление полиции
В Киеве около 20 человек пытались прорваться в Соломенское районное управление полиции, чтобы "освободить" своего задержанного товарища.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.
В частности, как отмечается в сообщении, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Поскольку водитель вел себя агрессивно и некорректно, патрульные доставили его в Соломенское управление полиции Киева для составления административного протокола по статье 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащему) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Читайте такжеНеизвестные в камуфляжной форме штурмовали здание финкомитета Рады (фото)
По дороге мужчина позвонил своим знакомым и сообщил о происшествии, отметили в полиции.
Впоследствии, по данным правоохранителей, «около 15-20 человек, которые назывались представителями общественной организации, прибыли в Соломенское управление, вели себя агрессивно, пытались проникнуть внутрь, выломать дверь и "освободить" своего товарища».
В связи с этим правоохранители вынуждены были вызвать специальные подразделения для стабилизации ситуации, говорится в сообщении.
«Двое из прибывших мужчин прорвались в административное здание полиции, при этом нанесли телесные повреждения милиционеру, который находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить незаконное проникновение», - подчеркнули в полиции.
На месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управлений Национальной полиции в городе Киеве, руководство. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
Сейчас ситуация стабилизирована. Два человека, которые вели себя наиболее агрессивно, задержаны, сообщили в полиции.