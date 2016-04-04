В Киеве около 20 мужчин штурмовали райуправление полиции

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

В частности, как отмечается в сообщении, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Поскольку водитель вел себя агрессивно и некорректно, патрульные доставили его в Соломенское управление полиции Киева для составления административного протокола по статье 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащему) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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По дороге мужчина позвонил своим знакомым и сообщил о происшествии, отметили в полиции.

Впоследствии, по данным правоохранителей, «около 15-20 человек, которые назывались представителями общественной организации, прибыли в Соломенское управление, вели себя агрессивно, пытались проникнуть внутрь, выломать дверь и "освободить" своего товарища».

В связи с этим правоохранители вынуждены были вызвать специальные подразделения для стабилизации ситуации, говорится в сообщении.

«Двое из прибывших мужчин прорвались в административное здание полиции, при этом нанесли телесные повреждения милиционеру, который находился при исполнении служебных обязанностей и пытался остановить незаконное проникновение», - подчеркнули в полиции.

На месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управлений Национальной полиции в городе Киеве, руководство. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Сейчас ситуация стабилизирована. Два человека, которые вели себя наиболее агрессивно, задержаны, сообщили в полиции.