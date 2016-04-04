Кличко рассказал о концепции Smart City, которую реализуют в столице

Об этом во время заседания экспертного совета по вопросам разработки и внедрения концепции Kyiv Smart City заявил мэр Киева Виталий Кличко. Его цитирует пресс-служба КГГА.

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Он отметил, что в апреле прошлого года столичная власть начала внедрять систему Kyiv Smart City. И подчеркнул, что "умный город" – это лучшая модель развития города на основе использования современных технологий.

"Мы начали с разработки и воплощения проектов, которые бы сделали власть более прозрачной и открытой, проекты, благодаря которым киевляне могли бы участвовать в построении нового, умного города. Уже сегодня жители столицы могут увидеть первые результаты внедрения технологий "Smart City" – это и открытый электронный бюджет, и онлайн закупки, и открытые тендеры, и бесплатный Wi-Fi в киевском метро и некоторых парках в центре города", – отметил Виталий Кличко.

Он отметил, что в октябре на Форуме Kyiv Smart City был подписан Меморандум о сотрудничестве между общественными организациями, ІТ-сообществом, бизнесом и властью. Тогда же была подписана Концепция Kyiv Smart City, которая определяет основные направления и задачи развития города.

"Основные направления реализации концепции Kyiv Smart City – это транспорт, безопасность, электронное правительство, медицина, жилищно-коммунальная инфраструктура, – отметил Виталий Кличко. – Для реализации Концепции мы создали Экспертный совет, в который пригласили ведущих экспертов по каждому направлению", – сказал Киевский городской голова.

Мэр столицы отметил, что главной задачей Экспертного совета является использование лучшего опыта, чтобы Киев превратился в европейский, комфортный, безопасный и прогрессивный город.

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"Каждый из вас – эксперт в том или ином направлении. Вы знаете, что и как можно сделать, чтобы Киев стал лучше. И, я уверен, хотите помочь, чтобы мы сделали это вместе, объединив наши усилия", – обратился Виталий Кличко к присутствующих специалистов.