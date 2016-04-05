В Киевском метрополитене на средства "зеленых инвестиций" обновят еще 15 вагонов

Об этом сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».

Напоминается, что современное оборудование позволит экономить до 40% электроэнергии, а срок эксплуатации такого подвижного состава увеличивается на 20 лет. Кроме того, для пассажиров предусмотрен обновленный дизайн, а для машиниста - удобства в управлении.

Благодаря проекту модернизации подвижного состава за счет «зеленых инвестиций» уже обновлены 120 вагонов, что составляет почти половину от всех вагонов на красной ветке.

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Как сообщал УНИАН, 24 марта на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы депутаты поддержали проект обращения в Кабинет министров о перераспределении средств в рамках реализации проекта "целевых экономических инвестиций".

Как указано в обращении, в 2012-2014 годах во исполнение Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН за счет средств целевых экологических (зеленых) инвестиций проведена комплексная модернизация 120 вагонов на общую сумму 1,55 млрд грн.

Сообщается, что все вагоны введены в эксплуатацию и осуществляют перевозки пассажиров на Святошинско-Броварской линии метрополитена.

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По словам инициатора обращения, депутата Киевсовета Ильи Сагайдака (который на сегодняшний день уже назначен заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), в феврале текущего года профинансирован аванс на закупку импортного оборудования и оборудования для 15 вагонов, которые будут модернизированы. В то же время он отметил, что в рамках этого проекта есть возможность модернизировать еще 10 вагонов метро за счет других проектов, на которые были предусмотрены средства межгосударственным соглашением между Украиной и Японией и которые по разным причинам не были реализованы.

Обращение к Кабинету министров о перераспределении средств в рамках реализации проекта "целевых экономических инвестиций" должны еще поддержать депутаты на пленарном заседании Киевсовета.