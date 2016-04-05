В Киеве до конца года планируют установить до 50 "умных" остановок

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации «автономной умной мобильной остановки» и отметил, что в планах столичной власти – до конца года установить порядка 50 таких современных остановок общественного транспорта в городе.

Умная остановка установлена на ул. Большой Васильковской, 4. Остановка получает энергоснабжение от солнечной батареи. Конструкция остановки мобильна, не зависит от оперативного подключения к электросети, позволяет экономить время на монтаж и согласование соответствующих документов.

«Чтобы наш город становился более современным, комфортным и привлекательным, мы должны внедрять современные технологии. Сейчас мы презентуем «умную» остановку в «умном» городе. Эта остановка хорошая, прозрачная, отвечает всем требованиям современного города. Здесь есть Wi-Fi, можно подзарядить телефон. Вечером она экономит энергию. Если людей нет – свет на остановке не такое яркое, если в вечернее время подходит человек к остановке – свет становится ярче, – отметил Виталий Кличко. – И здесь очень комфортно сидеть», – пошутил мэр, протестировав скамью на остановке.

Киевский городской голова отметил, что умная остановка установлена в рамках внедрения в Киеве системы Smart City. Ведь транспорт – один из приоритетных направлений в реализации концепции Kyiv Smart City.

«Наша задача – чтобы до конца года «Киевпастранс» установил около 50 таких остановок. Используя ведущие современные технологии, мы шаг за шагом превращаем Киев на европейский, комфортный, безопасный и прогрессивный город», – отметил Виталий Кличко.

Мэр Киева также осмотрел новинку «Киевпастранса» – автобус МАЗ, который внутри оборудован электронными валидаторами, позволяющими подтверждать оплату за проезд как бумажными билетами, так и карточкой киевлянина или электронными проездными билетами. И можно в режиме онлайн следить за процессом оплаты за проезд. Также автобус МАЗ оборудован специальным внешним креплением для транспортировки велосипедов.

Кличко отметил, что он как глава Ассоциации городов Украины будет предлагать внедрять такие современные технологии другим украинским городам.