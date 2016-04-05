Сегодня отопление будет отключено во всех домах Киева

Об этом сообщил глава подразделения "Киевэнерго" "Киевские тепловые сети" Евгений Глушак, "Мы надеемся завершить отключение всех домов до конца сегодняшнего дня", - сказал Глушак.

Читайте такжеВ КГГА хотят влиять на стоимость коммунальных услуг для киевлян через энергосбережение

Он отметил, что отключение теплоснабжения проходит во исполнение выданного 4 апреля распоряжения Киевской городской государственной администрации о завершении отопительного сезона в столице. Глушак добавил, что на 13:00 от централизованного теплоснабжения отключено свыше 80% жилого фонда столицы.

Также в «Киевэнерго» сообщили, что в отопительном сезоне 2015-2016 гг. компания уменьшила отпуск тепловой энергии потребителям на 4% по сравнению с предыдущим отопительным периодом – до 9, 5 млн Гкал. В то же время компания сократила потребление природного газа на 2,2% – до 1,582 млрд куб. м.