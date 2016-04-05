Кличко: Никаких разрешений на размещение кафе в Доме профсоюзов городская власть не давала

Столичная власть не давала никаких разрешений на размещение кафе в Доме профсоюзов и обратилась в правоохранительные органы, чтобы они предприняли соответствующие меры. Об этом в комментарии журналистам заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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"Дом профсоюзов не является коммунальной собственностью города Киева. Никаких разрешений на размещение кафе у Дома профсоюзов киевская администрация не давала. Если нет разрешений – мы обращаемся к правоохранительным органам, чтобы они отреагировали. Мы написали соответствующее обращение и правоохранители должны принять необходимые меры", – отметил Виталий Кличко.

Отвечая за вопрос относительно попыток коммерциализации площадей Дома профсоюзов, мэр подчеркнул: "Я выходил с предложением, что в Доме профсоюзов нужно сделать музей Майдана. Это здание было сердцем Майдана, там много событий происходило, там находился штаб. Мне кажется, это хорошая идея".