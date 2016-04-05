В Киеве хотят переименовать Московскую площадь и проспект Воссоединения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали проект решения "О переименовании улицы, проспекта, площади и моста в городе Киеве".

Соответствующим проектом решения предлагается переименовать: Московский мост в мост имени Георгия Фукса; улицу Патриса Лумумбы в улицу Иоанна Павла II; проспект Воссоединения в проспект Соборности; Московскую площадь в площадь Демиевскую.

Читайте такжеКГГА просят переименовать проспект Московский на Пушистых котиков

"Данное решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также увековечению памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость", - сообщили в пресс-службе и добавили, что указанные переименования прошли общественные обсуждения.

Проект решения должна рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей, после чего его вынесут на пленарное заседание Киевсовета.