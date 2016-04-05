В Киеве на Борщаговке жители перекрыли трамвайную колею и бульвар, движение транспорта парализовано (фото)

Об этом сообщает активист Сергей Мельниченко в Facebook.

По его словам, жители выступают против незаконной стройки в зеленой зоне на бульваре Кольцова.

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Сейчас движение транспорта на бульваре полностью парализовано.