В Киеве на Борщаговке жители перекрыли трамвайную колею и бульвар, движение транспорта парализовано (фото)
21:28, 05 апреля 2016Киев
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В Киеве на Борщаговке жители перекрыли трамвайную колею и бульвар Кольцова.
Движение транспорта на бульваре полностью парализовано / facebook.com/kupr.melnychenko
Об этом сообщает активист Сергей Мельниченко в Facebook.
По его словам, жители выступают против незаконной стройки в зеленой зоне на бульваре Кольцова.
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Сейчас движение транспорта на бульваре полностью парализовано.
Фото: facebook.com/kupr.melnychenko
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