В Киеве на Борщаговке жители перекрыли трамвайную колею и бульвар, движение транспорта парализовано (фото)

21:28, 05 апреля 2016
Киев
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В Киеве на Борщаговке жители перекрыли трамвайную колею и бульвар Кольцова. 

facebook.com/kupr.melnychenko

Об этом сообщает активист Сергей Мельниченко в Facebook.

По его словам, жители выступают против незаконной стройки в зеленой зоне на бульваре Кольцова.

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Сейчас движение транспорта на бульваре полностью парализовано.

facebook.com/kupr.melnychenko

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