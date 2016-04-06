Заместитель Кличко задекларировал 29 квартир, 8 домов и 15 гаражей

Об этом говорится в декларации Сагайдака, обнародованной на сайте Киевской администрации.

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Согласно декларации Сагайдака, заработанная сумма зарплаты чиновника составляет 48 тысяч 152,89 гривни, дивиденды и проценты – 197 тысяч 290,39 гривни.

Жена Колчана за 2015 год заработала – 3 миллиона 236 тысяч 407,61 гривни. Из них 229 тысяч 65 гривень – зарплата, 218 тысяч 573 гривни – дивиденды и проценты, 2 миллиона 850 тысяч 230 гривень получено от отчуждения имущества, 88 тысяч гривень – доход от предпринимательской деятельности, 69 тысяч 54 гривны – от передачи имущества в аренду и 10 тысяч 320 гривень – пособие на ребенка.

По данным декларации, в собственности Сагайдака четвертая часть квартиры площадью 70,5 кв. м (17,6 кв. м).

В собственности его семьи – 6 земельных участков (площадью 983, 986, 3001, 564, 83457 и 4430 кв.м), 8 жилых домов (от 110 до 420 кв.м), 29 квартир (от 58 до 844 кв.м), 15 гаражей (каждый по 13,8 кв.м) и 8 объектов недвижимого имущества.