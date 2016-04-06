Полиция объявила в розыск львовянина, который пропал с неизвестными попутчиками из сервиса BlaBlaCar

Об этом сообщает пресс-служба Франковского отдела полиции во Львовской области.

"Во Львовской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего Познякова Тараса Александровича, 1991 года рождения, жителя Львова, который 04.04.2016 года автомобилем Ауди А6 серого цвета, д.н.з. ВС 4446 СІ, поехал в Киев", - говорится в сообщении.

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Последнее известное место пребывания разыскиваемого - автозаправочная станция BRS по ул. Садовского, 1а в с.Бузова, Киево-Святошинского района. В настоящее время местонахождение его неизвестно.

Приметы: на вид 25-26 лет, рост 185 см, худощавого телосложения. Одет в джинсы синего цвета, кроссовки-мокасины серого цвета, куртка черная шерстяная, свитер синий или темно-серый.

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При себе имел водительское удостоверение и служебное удостоверение.

Полиция просит всех, кто владеет информацией о его местонахождении или о маршруте его передвижения, обращаться на оперативную линию по телефонам: (032) 238 95 51, 0673746957, 0673535804.