Кличко подписал Парижскую декларацию по преодолению эпидемии СПИДа

На церемонии присутствовали Министр здравоохранения Украины Александр Квиташвили, Президент и Исполнительный директор Международной Ассоциации поставщиков услуг по уходу в области СПИДа (IAPAC) Хосе М. Зунига, Директор ЮНЭЙДС в Украине Яцек Тишко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Джеффри Р. Пайетт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон и исполнительный директор Киевского городского представительства «Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД Лада Булах.

Парижская декларация – это обязательства мэров по усилению мер противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции в городах за достижение целевых показателей 90-90-90, благодаря которым 90% людей, живущих с ВИЧ, узнают о своем ВИЧ статусе, 90%, которые знают о своем ВИЧ положительном статусе, будут получать антиретровирусное лечение и 90% людей, которые получают лечение, будут вирусная нагрузка не определяется.

Парижская декларация содержит обязательства относительно особого внимания наиболее уязвимым группам населения, мобилизации ресурсов, обеспечение непрерывного каскада медицинских и социальных услуг населению, усиление системы общественного здравоохранения и использования этих подходов для позитивных социальных изменений.

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К всемирному движению мэров уже присоединились мэры более чем 60-ти городов-мегаполисов, включая Париж, который начал эту инициативу, Амстердам, Брюссель, Женеву, Майами, Сан-Франциско, Вашингтон, Бангкок, Мельбурн, Дели и другие.

“Киев входит в 200 городов мира, которые совместными действиями могут преодолеть глобальную эпидемию СПИДа, – отметил мэр Киева Виталий Кличко во время церемонии. – Мы должны продемонстрировать ответственность перед киевлянами и, объединив усилия с международным сообществом, чтобы предотвратить распространение болезни и сделать все, чтобы преодолеть эпидемию СПИДа”, - подчеркнул Кличко.

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“IAPAC аплодирует мэру Виталию Кличко за его личное лидерство и приветствует столицу Украины в глобальной сети городов, которые присоединились к Парижской декларации. IAPAC выражает готовность работать со всеми представителями города, включая гражданское общество, чтобы воплотить принятое стратегическое решение”, - отметил Президент и Исполнительный директор Международной Ассоциации поставщиков услуг по уходу в области СПИДа (IAPAC) Хосе М. Зунига.

“Киев является первым городом в Украине и во всем регионе Восточной Европы, которое присоединилось к Глобальной инициативе влиятельных городов. Подписав сегодня Парижскую декларацию, мэр Виталий Кличко посылает мощный сигнал другим городам страны и региона о важности преодоления эпидемии СПИДа как залога устойчивого развития городов и местных общин”, - сказал Директор ЮНЭЙДС в Украине Яцек Тишко.

ЮНЭЙДС UNAIDS, Объединенная Программа ООН по ВИЧ/СПИДу, является партнерством 11 организаций системы ООН, которые объединили свои усилия ради преодоления эпидемии СПИДа.

IAPAC - Международная Ассоциация поставщиков услуг по уходу в сфере СПИДа представляет более чем 200 000 медицинских работников и специалистов в области охраны здоровья из 150 стран мира. Ее миссия заключается в улучшении качества услуг по профилактике, лечению и уходу в сфере ВИЧ и сопутствующих заболеваний - таких как туберкулез и вирусные гепатиты.