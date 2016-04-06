Соцпроект "Карточка киевлянина" продолжает работать, несмотря на проблемы с банком "Крещатик" - КГГА

Как отмечает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

В КГГА призывают с пониманием отнестись к ситуации и обратиться за перевыпуском в "Ощадбанке", куда передали ее на обслуживание. По словам Плиса, эта финансовая организация готова осуществить перевыпуск в кратчайшие сроки при условии наличия только паспорта и кода.

"В любом отделении "Ощадбанка" вы можете подать заявку на перевыпуск. Да, это займет определенное время, отделение придется посетить дважды, и сейчас мы работаем с менеджментом банка для того, чтобы упростить эту процедуру до одного визита", – отметил Плис.

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Он также предостерег жителей столицы от оплаты коммунальных услуг по квитанциям, в которых указаны реквизиты "Крещатика".

"Если в платежке написано "банк Крещатик", то оплату по этому счету производить не нужно, потому что перечислять деньги на неплатежеспособный банк – это риск", – пояснил Геннадий Плис.

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Он призвал жителей быть бдительными и обращаться за перерасчетами в ЖЭУ или ОСМД.

Первый заместитель председателя КГГА также сообщил, что из-за ситуации с "Крещатиком" платежки могут прийти киевлянам домой с опозданием в несколько дней.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля НБУ отнес банк "Хрещатик" к неплатежеспособным и ввел в нем временную администрацию.