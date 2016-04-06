В КГГА пообещали контролировать прозрачность тендеров на закупку лекарств для онкобольных

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"С целью оказания медицинской помощи онкобольным столицы, несмотря на ограниченность средств бюджета города, киевская власть нашла возможность выделить 20 млн грн на закупку жизненно необходимых лекарственных средств. На эту сумму Департамент здравоохранения КГГА объявил процедуру конкурсных торгов на закупку лекарственных средств для лечения онкологических больных, которые состоялись 22 марта 2016 года. К сожалению, торги на закупку лекарственных средств для лечения онкологических больных отменены по десяти из двенадцати наименований. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что для участия в процедуре заявки подали менее двух поставщиков. Поэтому сейчас мы имеем опасную и абсурдную ситуацию: деньги на лекарства есть, однако поставщики отказываются участвовать в тендерах. Заложниками ситуации стали онкобольные, которые в ближайшее время могут получить лекарства", – рассказал Поворозник.

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По его словам, повторная процедура тендерных закупок по приобретению медицинских препаратов для онкологических больных состоится 11 апреля 2016 года. Важно, что в перечень необходимых документов включено также гарантийное письмо от производителя лекарств.

"Мы призываем производителей лекарств принять участие в повторном тендере. Обязательное требование наличия гарантийного письма сформировано с целью обеспечения бесперебойной и своевременной поставки жизненно необходимых препаратов участником торгов высокого качества и срока годности препаратов и минимальной наценки на лекарственные средства, как следствие – низших ценовых предложений. Кроме того, предоставление гарантийного письма участником минимизирует риск, что лекарственные средства, полученные преступным путем, контрабанда, кража, незаконный бартер и тому подобное. Таким образом предоставление такого письма это ничто иное как гарантия того, что участник торгов является надежным поставщиком и занимает стабильную и весомую позицию на фармацевтическом рынке Украины", – отметил заместитель председателя КГГА.

Также он добавил, что позиция городской власти в этом вопросе непреклонна – все торги должны происходить максимально открыто под пристальным контролем городских властей и общественности. Ведь интересы киевлян, а особенно киевлян, которые нуждаются в медицинской помощи и социальной защиты, имеют наивысший приоритет для городской власти.