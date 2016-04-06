Убийство бизнесмена в Киеве: в мужчину выстрелили восемь раз, объявлен план-перехват (фото)

На месте происшествия находится руководитель департамента противодействия наркопреступности МВД Илья Кива. Он рассказал, что в мужчину выпустили восемь пуль, передает ТСН.

Событие произошло 6 апреля около 13:30, Зиновенко на собственном Volkswagen Touareg собирался отъезжать от спортклуба, когда к его авто медленно подъехал Volkswagen Passat, с заднего сиденья вышел мужчина в серой одежде, очках и кепке, и выстрелил в Зиновенко из пистолета с глушителем.

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На месте убийства работают криминалисты. В Киеве объявлен план-перехват – правоохранители ищут VW Passat темно-синего цвета старого образца с номерными знаками - АА2984АН.

У убитого остались жена и маленький ребенок.