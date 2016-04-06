Кличко: в этом году в Киеве запланирован текущий ремонт 440 тысяч квадратных метров асфальта

Как передает пресс-служба КГГА, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время объезда города с главами районов.

"Мои впечатления относительно состояния дорог не отличаются от впечатлений киевлян. Большое количество жалоб относительно состояния столичных дорог", - добавил столичный градоначальник.

Кличко отметил, что перед городскими властями стоит задача справиться с теми проблемами, которые есть, но для этого нужны средства. Мэр Киева напомнил, что у Киева сейчас забирают 60% НДФЛ - это несколько миллиардов, а эти средства можно было бы направить на ремонт дорог. "Все работы по ремонту дорог требуют больших капитальных вложений. У нас забирают средства, но при этом мы должны и дороги ремонтировать, и инфраструктурные объекты, строить школы и детсады, и быть образцом для других городов Украины", - сказал мэр Киева.

Мэр проинспектировал ход ремонтных работ в Голосеевском районе. "Мы находимся на одной из самых проблемных улиц Киева - Васильковской, где последний ремонт дороги проходил в 1987 году. За это время улица превратилась в настоящую полосу препятствий для автомобилистов. И такие улицы есть в каждом районе", - сказал Виталий Кличко.

Кличко отметил, что перечень дорог, где состоится в этом году капитальный ремонт, определен, и обратился к главам районов Киева сформировать список тех участков дорог города, где необходимо провести ямочный ремонт или ремонт бордюров. Такой список, подчеркнул Кличко, должен формироваться ежемесячно и передаваться в "Киевавтодор", который в свою очередь должен предоставлять информацию о сроках ликвидации этих проблем.

Мэр Киева также подчеркнул, что "Киевавтодор" должен надлежащим образом проинформировать жителей столицы о запланированных капитальных ремонтах дорог и указать точные сроки начала и окончания работ. "Должны быть билборды с соответствующей информацией. И соответствующее поручение я уже дал "Киеврекламе". Также необходимо информировать автомобилистов о путях объезда улиц, на которых происходит ремонт", - добавил столичный градоначальник.

Мэр также подчеркнул, что наведения порядка требуют и подземные переходы. Он поручил главам районов поставить перед компаниями, которые по инвестиционным договорам арендуют переходы, вопрос приведения в надлежащее состояние этих переходов в течение двух недель.

"Обычно компании не выполняют своих обязательств. Переходы находятся в ужасном состоянии. Там происходит незаконная торговля. У них есть две недели, чтобы сделать ремонт - или они выполняют свои инвестиционные обязательства, или город не будет выполнять свои по отношению к ним. Будем своими силами делать ремонт. И переходы будут использоваться строго по назначению, а не будут филиалами рынков", - подчеркнул Кличко.

Мэр также убежден, что для повышения эффективности работ и улучшения их качества, руководители районов и коммунальных предприятий должны разработать систему мотиваций для рабочих.

В свою очередь глава "Киевавтодора" Александр Густелев рассказал, что капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Васильковской по поручению мэра Киева планируется завершить до сентября текущего года. По его словам, уже проведены работы по укладке ливневой канализации, бытовой канализации. Также будет уложено трехслойное асфальтовое покрытие до Амурской площади. "Все работы соответствуют европейским стандартам. Гарантия на реконструкцию и капитальный ремонт 5 лет", - сказал глава "Киевавтодора". Он также добавил, что речь идет не только о ремонте дорожного покрытия - 35 тыс. кв. метров, а и 9,7 тыс. кв. метров тротуаров.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве до конца года 150 остановок транспорта оборудуют электронными табло.