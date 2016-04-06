Эксперт назвал главную задачу для киевских властей в истории с банкротством "Крещатика"

Об этом сообщил исполнительный директор АП POLITCONSULTANT.org Николай Волгов.

По словам эксперта, городской власти принадлежит всего 25% банка и перечень вопросов, на которые город мог влиять очень ограниченный.

«В данной ситуации самое главное - защитить киевлян. Впрочем, в этом направлении администрация города ведет себя адекватно и уже практически решила один из самых острых вопросов – всего за день перезаключила договора с «Ощадбанком» относительно перевыпуска «Карточки киевлянина», платежная функция которой заблокировалась. Огромным плюсом для города также является то, что власти не допустили задолженности перед этим банком», - сказал эксперт.

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Он подчеркнул, что необходимо проверить деятельность руководства банка «Крещатик» и привлечь виновных к ответственности.

«61% банка принадлежит частным лицам, которые собственно и занимались управлением, от них никаких комментариев не поступало. Мало того, в отличии от Киевсовета, они отказались докапитализировать банк. Почему они, как владельцы контрольного пакета акций, полностью влияющие на управление банком не предприняли заблаговременных действий и не подали в срок гарантийные письма о докапитализации? Правоохранители и налоговая должны срочно вмешаться», - отметил эксперт.

Волгов заявил, что от городской власти же, сейчас главное - своевременное информирование киевлян о всех изменениях, касающихся вкладов, которые Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует выплатить 99% вкладчиков в течение следующих 20 дней.

«Предположительно, именно в течение этого периода, пока люди не получат свои деньги, сохранится напряжение в обществе. Пусть НБУ проводит свою работу, а полиция, прокуратура и налоговая - свою. Город же должен максимально держать граждан в курсе всего происходящего. Уже сейчас диалог между КГГА и киевлянами есть, процесс имеет неплохое общественное освещение. Поэтому есть все основания предполагать, что это будет одно из самых менее болезненных для людей банкротство банка», - резюмировал эксперт.