Убийство бизнесмена в Киеве: появилось видео с места происшествия
20:17, 06 апреля 2016Киев
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В сети опубликовали видео с места убийства 45-летнего предпринимателя возле одной из гостиниц на бульваре Дружбы Народов в Киеве.
В Киеве застрелили бизнесмена / facebook.com
Видеозапись с места расстрела бизнесмена было опубликовано на YouTube.
Как сообщал УНИАН, в Киеве застрелили Тараса Зиновенко – совладельца спортклуба на бульваре Дружбы Народов, возле которого и произошло убийство.
Отмечалось, что правоохранители ищут VW Passat темно-синего цвета старого образца с номерными знаками - АА2984АН.
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