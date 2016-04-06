Убийство бизнесмена в Киеве: появилось видео с места происшествия

20:17, 06 апреля 2016
Киев
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В сети опубликовали видео с места убийства 45-летнего предпринимателя возле одной из гостиниц на бульваре Дружбы Народов в Киеве.

Бизнесмен, Киев / facebook.com

Видеозапись с места расстрела бизнесмена было опубликовано на YouTube.

Как сообщал УНИАН, в Киеве застрелили Тараса Зиновенко – совладельца спортклуба на бульваре Дружбы Народов, возле которого и произошло убийство.

Отмечалось, что правоохранители ищут VW Passat темно-синего цвета старого образца с номерными знаками - АА2984АН.

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