В Киеве объявлено штормовое предупреждение, ожидается гроза

В Киеве объявлено штормовое предупреждение, утром ожидается гроза.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации.

Специалисты обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на автодорогах и напоминают жителям города основные правила поведения при штормовом предупреждении.

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В частности, при сильном ветре все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

«Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра, по возможности, укройтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии; угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтных зданий; избегайте возможного пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность; находясь в помещении, необходимо обесточить его и выключить газ, убрать с подоконников и балконов незакрепленные предметы», - подчеркнули в управлении по чрезвычайным ситуациям.