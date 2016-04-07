Кличко: мы работаем над развитием инфраструктуры города, чтобы Киев становился европейской столицей

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире "Завтрака с 1+1" .

Комментируя результаты опроса о рейтинге украинских городов, Виталий Кличко отметил, что невысокие результаты столица получила из-за того, что много лет деньги в развитие инфраструктуры города не вкладывались.

"Инфраструктура не может прийти в упадок за один день. Это – результат того, что много лет деньги в город не вкладывались. И наша задача – работать над развитием инфраструктуры города. В прошлом году мы уже открыли более 30 новых парков и скверов, в этом году откроем новые. Мы также открыли 200 новых спортивных площадок, в этом году планируем открыть еще больше. И это только несколько аспектов нашей работы", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что в этом году в столице будет проведен ремонт дорог на 44 улицах города, в частности, на проспекте Победы, бульваре Шевченко, улицах Васильковской, Телиги и других.

"В Киеве 1600 километров дорог и 90% из них требуют ремонта, 60% – капитального. У нас есть дороги, где ремонт последний раз делали больше 30 лет назад. В этом году мы увеличили финансирование "Киевавтодора" на 30%. Уже в июле киевляне увидят результат работы по ремонту дорог в Киеве", – отметил Кличко.

Он также акцентировал на том, что городская власть работает над развитием транспортной инфраструктуры.

"Сегодня мы делаем акцент на комфортном и современном общественном транспорте. Мы закупаем современные трамваи, троллейбусы и автобусы. Три самых современных трамвая 4-го поколения уже работают на улицах города", – отметил Кличко, добавив, что для дополнительного финансирования общественного транспорта в Киеве должна быть изменена дискриминационная норма, когда из городского бюджета до центрального изымается 60% НДФЛ.

Столичный глава подчеркнул, что в прошлом году в столице впервые за много лет были открыты две новые школы и два детских садика.

"В этом году мы планируем открыть еще 2 школы и 4 детских садика. За прошлый год очередь в детсады столицы уменьшилась на 2,5 тысячи мест. Городская власть также нашла средства на муниципальные надбавки для медицинских работников и учителей", – рассказал городской голова.

По словам мэра Киева, в столице продолжает внедряться система Smart City.

"У нас уже работает электронный бюджет и петиции. На днях мы открыли первую в городе старт-остановку общественного транспорта, где можно получить информацию о движении транспорта, подключиться к Wi-Fi, подзарядить мобильный телефон. И в ближайшее время таких остановок в городе будет больше. Мы делаем все, чтобы Киев был современным и комфортным европейским городом, однако ни в коем случае не потерял свою идентичность", – подчеркнул Кличко.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2016 году в Киеве запланирован текущий ремонт 440 тысяч квадратных метров асфальта.