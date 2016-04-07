Скандальное кафе в Доме профсоюзов: около 50 молодых людей блокируют работу коммунальщиков

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром уже третий раз коммунальщики приехали с элементами деревянного строительного забора для того, чтобы огородить им скандально известную кофейню, которая в очередной раз открывается под разными названиями.

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Однако представители собственника говорят, что такие действия незаконны, поскольку у них есть все разрешительные документы на работу.

По словам директора КП "Киевблагоустройство", который сейчас стоит возле Дома профсоюзов, в кафе находятся около 50 неизвестных парней, которые препятствуют законной работе коммунальщиков.

"Мы приехали еще в 6 утра. Но смогли демонтировать только одну рекламную вывеску, потому что потом приехали представители так называемого "батальона "Айдар" - около 50 человек и начали противодействовать коммунальщикам. Трех работников потолкали, погнали", - отметил Клипа.

"Мы хотим обнести все участки забором, демонтировать незаконные постройки, а именно фасад, вывески и витрины, а после этого на основании решения комиссии КГГА по чрезвычайным ситуациям обнести здание забором", - пояснил он журналистам.

Также он добавил, что представители кафе не соглашаются, и поэтому сейчас ведутся переговоры с полицией, чтобы привлечь полицейских к решению этой проблемы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015 года на первом этаже Дома профсоюзов в Киеве появилось заведение под названием l'kafa. Это вызвало возмущение у некоторых народных депутатов, активистов и киевлян. Позже вывеску кафе демонтировали.

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В марте 2016 года разместили другую вывеску - "Кафе на майдане". 1 апреля там открылось заведение "Каратєль", рассчитанное на тех, кто участвовал в АТО. 2 апреля КП "Киевреклама" демонтировало вывеску-название кафе.

Городской голова Киева Виталий Кличко 5 апреля заявил, что очередное кафе в Доме профсоюзов незаконное. А его советник Дмитрий Белоцерковец заверил, что входную группу демонтируют, а именно кафе "Каратєль" огородят до конца недели.

Утром 7 апреля коммунальщики приехали на Майдан, чтобы демонтировать входную группу и огородить незаконное кафе.