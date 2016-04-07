Заброшенные по вине собственника или арендатора территории вернутся в собственность общины города - КГГА

Как отмечает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом во время объезда Соломенского и Голосеевского районов заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"Во время объезда мы выявили ряд таких территорий. Например, помещение в Очаковском переулке или территория Совских прудов. По последней район намерен расторгнуть договор аренды, ведь территория кишит мусором, водоемы никто не чистит, деревья не обрезают", – пояснил он.

По словам заместителя председателя КГГА, город планирует провести инвентаризацию всех захламленных территорий.

"Большинство заброшенных мест и зданий имеют своих владельцев или арендаторов. И наша задача – заставить их навести порядок, а не возлагать эту работу на ЖЭКи, которые должны наводить порядок на территориях, за которые жители им платят квартплату. Если же владельцы не могут или не хотят этого делать, город будет вынуждено инициировать процедуру возврата таких территорий в собственность киевской общины. Я осознаю, что в этом плане городскую власть ждет сложная и масштабная работа, но мы ее будем проводить открыто и публично, поэтому надеемся на поддержку киевлян", – подчеркнул Петр Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, столичный городской председатель Виталий Кличко рассказал, что киевская власть продолжает работать над развитием инфраструктуры города, чтобы Киев становился комфортным и современным европейским городом.