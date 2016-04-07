Кличко: Необходимо более упорно отстаивать интересы местных общин в органах центральной власти

Об этом заявил мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко во Львове во время выступления на открытии IV Форума местного самоуправления.

Кличко отметил, что в Украине должно работать реальное самоуправление – чтобы общины имели возможность распоряжаться своими средствами, а города и поселки становились более удобными и комфортными для жителей, чтобы община могла влиять на решения, которые принимаются местной властью.

«В Киеве, например, сегодня столичная община, активисты, неравнодушные горожане влияют на процессы, которые происходят в городе, на решения, которые принимает Киевсовет», – отметил мэр столицы.

Он добавил, что при внедрении реформ в первую очередь нужно искоренить коррупцию. И столичная власть пошла этим путем, обеспечив прозрачность всех процессов в городе и открытость системы управления. В частности и особенно – в использовании бюджетных средств.

Кличко отметил, что прозрачность обеспечивается благодаря использованию современных технологий. Так, Киев первым в Украине внедрил технологическую систему управления Смарт-Сити.

Киевский городской голова также отметил важность привлечения инвестиций для развития городов. Для этого, по его убеждению, нужно сделать прозрачными все процедуры и максимально упростить условия для работы бизнеса.

В то же время, отметил Кличко, не всегда решение всех наболевших вопросов зависит от городской власти.

«Взять, например, знаменитую тему – парковки. Я неоднократно заявлял и постоянно повторяю, что местная власть должна иметь право штрафовать безответственных водителей и использовать средства на развитие города. Но соответствующий законопроект, на котором мы настаиваем, парламент до сих пор не сподобился принять. Уже почти год! Поэтому очень важно для нас сегодня объединить усилия и более настойчиво отстаивать интересы местных общин в органах центральной законодательной и исполнительной власти», – подчеркнул столичный голова в комментарии журналистам.

Кличко подчеркнул, что он как председатель Ассоциации городов, как мэр Киева всегда открыт к сотрудничеству и готов делиться положительным опытом, так и перенимать лучшие наработки других.