Заместитель Кличко рассказал о происхождении задекларированных 29 квартир и 8 домов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В собственности моей жены есть квартиры и гаражи, которые являются частью одного многоквартирного дома. Этот дом семья моей жены начала строить 10 лет назад, и он уже 5 лет как построен (это имущество она сдает в аренду)", - говорится в сообщении.

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Сагайдак отмечает, что жилые дома являются частью недостроенного коттеджного поселка "начали строить лет 10 назад, и строительство там уже давно не ведется".

"Все это имущество появилось за долго до моего знакомства с будущей женой, а тем более до моей государственной работы. Все имущество и доходы я официально задекларировал и не собираюсь ничего скрывать, как делают некоторые чиновники, а моя декларация практически не отличается от прошлогодней", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Сагайдак за прошлый год заработал 245 тысяч 443 гривни 28 копеек доходов, а его жена владеет 8 домами, 29 квартирами и гаражами 15.