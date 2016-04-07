КГГА: "Пустые" отчеты инвесторов о проделанной работе в подземных переходах станут поводом для расследований

Соответствующее поручение в ходе рабочего совещания дал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. По его словам, после того инвесторы будут иметь несколько дней, чтобы обсудить изменения и принять их к исполнению.

«В Киеве 237 переходов, в основном они в ужасном состоянии. Так не должно быть. Сегодня мы сделали анализ существующих инвестиционных договоров и имеем много к ним вопросов. Большинство из того, что мы увидели и о чем прослушали доклады, – материалы для уголовных дел», – отметил первый заместитель председателя КГГА, передает пресс-служба.

По его словам, ШЕУ должны требовать от инвесторов не только отчеты о проделанной работе, но и сметную детализацию. На этом настаивает и руководитель КК «Киевавтодор» Александр Густелев. Он говорит, что представители ШЕУ часто принимают работу, не обращая внимание на стоимость материалов или работ.

«Мы имеем случаи, когда стоимость песка, например, повышалась в 12 раз, так же «золотыми» были и другие материалы», – отмечает генеральный директор «Киевавтодора».

Геннадий Плис считает такие действия критическим нарушением.

«Я требую, чтобы отныне ни один отчет не был принят без детализации – накладных, чеков, копий. И если мы видим два-три «пустых» отчета в ШЭУ – это повод для расследований», – сказал он.

Первый заместитель председателя КГГА добавил, что Департамент внутреннего финансового контроля и аудита будет задействован до проверок уже в ближайшее время. Что касается инвесторов, то систематическое невыполнение ими условий договоров и игнорирование рекомендаций будет поводом не только для разрыва таких договоров, но и для судебных дел.

«Нам нужны не отчеты, а чистые и безопасные переходы. Не можете этого сделать – дайте возможность сделать другим», – подчеркнул Геннадий Плис.