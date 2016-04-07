В КГГА убеждены, что кардиологическая реанимация Александровской больницы станет образцом для других больниц Киева

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время рабочего визита в Александровскую больницу.

"Отделение кардиологической реанимации Александровской клинической больницы – первое созданное в столице отделение, оказывающее высокоспециализированную интенсивную помощь больным кардиологического профиля. Здесь круглосуточно принимают больных с острой кардиологической патологией, которые в основном транспортируются специализированными бригадами скорой в первые часы заболевания. Именно здесь идет борьба за жизнь пациента в первые часы-дни пребывания в стационаре. И, к сожалению, сегодня работать на полную мощность и обслуживать киевлян этом отделении не может", – рассказал Поворозник.

По его словам, реконструкцию приемного и специализированного отделений начали в 2011 году и должны были завершить еще до проведения в Украине Евро-2012. И из-за отсутствия поступления средств из государственного бюджета и ограниченности средств городского бюджета работы к проведению чемпионата не были завершены.

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Сейчас, согласно проекту реконструкции, работы выполнены частично: устроена кровля, заменены все окна, утеплен фасад и заменены внутренние инженерные сети. Однако огромной проблемой отделения является неработающий томограф, благодаря которому врачи могли бы проводить ряд обследований и высокоспециализированное лечение. А именно: обследование периферических сосудов, абдоминальных сосудов, церебральных сосудов, торакальных сосудов и сосудов сердца. Такое обследование давало бы полную картину о состоянии больного и позволяло принять быстрое и профессиональное решение о последующих действиях врачей относительно проведения оперативных вмешательств.

"В декабре 2015 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс –кардиореанимационное отделение с полным оснащением. Для запуска второго пускового комплекса – приемного отделения – необходимо закончить ремонтные работы, которые сейчас готовы на 85%, закупить и установить мебель и оборудование. И самое главное – ввести в эксплуатацию ангиограф. Только тогда заработает законченный цикл оказания медицинской помощи больному, что позволит увеличить количество спасенных жизней. Часть работ, а именно: строительные и ремонтные работы, поставка оборудования, мебели и инвентаря и пусконаладочные работы запланировано выполнить до сентября 2016 года. Вопрос запуска ангиографа городская власть также будет решать в спешном порядке", – отметил заместитель председателя КГГА.

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Справка. В Отделение кардиологической реанимации госпитализируются все больные в тяжелом состоянии с нестабильной гемодинамикой, на фоне кардиологических заболеваний, требующих неотложной терапии. А именно:

- острый инфаркт миокарда с осложненным течением;

- сложные нарушения ритма и проводимости;

- острая сердечно-сосудистая недостаточность;

- декомпенсация хронической сердечной недостаточности;

Здесь проводится диагностический поиск и дифференциальная диагностика угрожающих состояний таких как: расслаивающая аневризма аорты, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, миокардит, перикардит и другие.

Отделение принимает переводы из других больниц больных кардиологического профиля, которые требуют интенсивного лечения и надзора.