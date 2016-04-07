В КГГА убеждены, что кардиологическая реанимация Александровской больницы станет образцом для других больниц Киева
Отделение кардиологической реанимации Александровской больницы столицы станет образцом для подобных отделений столичных учреждений здравоохранения.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник во время рабочего визита в Александровскую больницу.
"Отделение кардиологической реанимации Александровской клинической больницы – первое созданное в столице отделение, оказывающее высокоспециализированную интенсивную помощь больным кардиологического профиля. Здесь круглосуточно принимают больных с острой кардиологической патологией, которые в основном транспортируются специализированными бригадами скорой в первые часы заболевания. Именно здесь идет борьба за жизнь пациента в первые часы-дни пребывания в стационаре. И, к сожалению, сегодня работать на полную мощность и обслуживать киевлян этом отделении не может", – рассказал Поворозник.
По его словам, реконструкцию приемного и специализированного отделений начали в 2011 году и должны были завершить еще до проведения в Украине Евро-2012. И из-за отсутствия поступления средств из государственного бюджета и ограниченности средств городского бюджета работы к проведению чемпионата не были завершены.
Читайте такжеВ КГГА пообещали контролировать прозрачность тендеров на закупку лекарств для онкобольных
Сейчас, согласно проекту реконструкции, работы выполнены частично: устроена кровля, заменены все окна, утеплен фасад и заменены внутренние инженерные сети. Однако огромной проблемой отделения является неработающий томограф, благодаря которому врачи могли бы проводить ряд обследований и высокоспециализированное лечение. А именно: обследование периферических сосудов, абдоминальных сосудов, церебральных сосудов, торакальных сосудов и сосудов сердца. Такое обследование давало бы полную картину о состоянии больного и позволяло принять быстрое и профессиональное решение о последующих действиях врачей относительно проведения оперативных вмешательств.
"В декабре 2015 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс –кардиореанимационное отделение с полным оснащением. Для запуска второго пускового комплекса – приемного отделения – необходимо закончить ремонтные работы, которые сейчас готовы на 85%, закупить и установить мебель и оборудование. И самое главное – ввести в эксплуатацию ангиограф. Только тогда заработает законченный цикл оказания медицинской помощи больному, что позволит увеличить количество спасенных жизней. Часть работ, а именно: строительные и ремонтные работы, поставка оборудования, мебели и инвентаря и пусконаладочные работы запланировано выполнить до сентября 2016 года. Вопрос запуска ангиографа городская власть также будет решать в спешном порядке", – отметил заместитель председателя КГГА.
Читайте такжеДля киевлян создадут единый центр по предоставлению гемодиализа
Справка. В Отделение кардиологической реанимации госпитализируются все больные в тяжелом состоянии с нестабильной гемодинамикой, на фоне кардиологических заболеваний, требующих неотложной терапии. А именно:
- острый инфаркт миокарда с осложненным течением;
- сложные нарушения ритма и проводимости;
- острая сердечно-сосудистая недостаточность;
- декомпенсация хронической сердечной недостаточности;
Здесь проводится диагностический поиск и дифференциальная диагностика угрожающих состояний таких как: расслаивающая аневризма аорты, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, миокардит, перикардит и другие.
Отделение принимает переводы из других больниц больных кардиологического профиля, которые требуют интенсивного лечения и надзора.