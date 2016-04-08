Под АП начались столкновения с правоохранителями: протестующие подожгли шины и привезли виселицу (фото, видео)
Организаторы акции требуют люстрации в правоохранительных органах.
Возле АП происходят столкновения протестующих, которые требуют, чтобы к ним вышел Петр Порошенко, с полицией. Об этом сообщает "112 Украина".
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Протестующие, требуют провести люстрацию в правоохранительных органах. Они подожгли шины, которые потом пытались потушить правоохранители. Также ТСН сообщает, что на одной из машин привезли виселицу.
На фото и видео очевидцев в соцсетях видно, что под зданием Администрации президента выстроили кордон из нескольких сотен правоохранителей. Они преграждают протестущим путь в здание АП. Несмотря на то, что улица засыпана белым порошком огнетушителя, шины продолжают гореть.
Зараз під АП сутички. Автомайданівці підпалили шини. Вимагають люстрації силовиків, прокурорів...Опубліковано Irina Lisovaya 8 квітня 2016 р.