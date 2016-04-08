В Киеве ограничат движение на Южном, Московском и мосту Патона

В Киеве в ближайшие дни для проведения ремонтных работ ограничат движение транспорта на мостовых переходах Южном и Московском, а также на мосту Патона.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так, с 22 часов 8 апреля по 6 часов утра 11 апреля будет частично ограничено движение автотранспорта на эстакаде Южного моста. Там в направлении движения со Столичного шоссе на проспект Бажана будут проводиться аварийные работы по ремонту деформационного шва, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве хотят переименовать Московскую площадь и проспект Воссоединения

Также в течение двух дней - 9 и 10 апреля - с 08.00 до 17.00 будет частично ограничен проезд по мосту им. Патона в связи с проведением текущего ремонта асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, 9 апреля с 08.00 до 17.00 будет частично ограничено движение автотранспорта по Московскому мосту, где также будет осуществляться текущий ремонт покрытия проезжей части. Во время ремонта движение будет ограничено в месте выполнения работ.