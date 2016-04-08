Кличко подписал решение Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, также Кличко собирается предложить депутатам Киевсовета запретить продажу алкоголя в магазинах и торговых сетях после 23:00.

"Я убежден, что необходимо ограничить реализацию алкогольных напитков. Если мы заботимся о здоровье украинцев, об атмосфере в обществе, то не алкоголь должен продаваться на каждом углу и круглосуточно. Ведь это же недопустимо, когда распивают алкогольные напитки в парках, в столичных дворах, возле школ и на детских площадках. Много жалоб от киевлян, которых волнует и ухудшение криминогенной ситуации в столице. Если мы хотим обеспечить порядок и безопасность в городе, уменьшить число правонарушений, то должны принимать жесткие меры. Киев не должен превращаться в сплошную "наливайку", – подчеркнул мэр столицы.

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Кличко отметил, что практика ограничения продажи алкоголя, в том числе в ночное время, эффективно работает во многих странах.

Как сообщал УНИАН, ранее киевская власть опубликовала список МАФов, которые подлежат демонтажу.