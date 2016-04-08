На станции "Крещатик" всех пассажиров просят срочно покинуть метро

Работники столичной станции метро «Крещатик» просят всех пассажиров, которые находятся на эскалаторах и прибывших на поездах, срочно покинуть подземку.

Как передает корреспондент УНИАН, звучит объявление, что станция закрывается. Причин закрытия станции при этом не называют.

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Всех пассажиров на перроне попросили сесть в поезд.

На других станциях метро объявляется, что станция “Крещатик” не работает для входа и выхода пассажиров, а также как пересадочный узел.

В то же время на сайте Киевского метрополитена официальных сообщений пока нет.